Подготовка к первенству планеты стала мощным стимулом развития туристской инфраструктуры, сервисных услуг и, в целом, повышения привлекательности региона, говорят в правительстве губернии. С 2014 года 382 объекта размещения Самарской области получили свидетельства о классификации. Их совокупный номерной фонд составляет почти 14 тысяч гостиничных номеров, способных принять порядка 32,5 тысяч человек.

Настоящее украшение Самары – новый пятизвездочный отель под южно-корейским брендом Lotte – увеличит номерной фонд ещё на 197 номеров разной классификации: «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Президентский», «Королевский». Таким образом, гостиничный сектор Самарской области на сегодняшний день удовлетворит потребности российских и иностранных болельщиков в полной мере – по предварительным оценкам на каждый матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в Самаре ожидается до 25 тысяч гостей. Самый дешевый номер в гостинице категории «одна звезда» будет стоить 2250 – 4160 рублей, самый дорогой в категории «пять звезд» 15600 – 75310 рублей.

Места размещения болельщиков и спортсменов будут под особым контролем, поскольку на период проведения чемпионата города-организаторы обязаны не только предоставить комфортную инфраструктуру для туристов, но и обеспечить их безопасность. В этой связи департамент туризма Самарской области регулярно проводит мониторинги объектов размещения, участвует в комиссионных обследованиях, организации «круглых столов» и семинаров, проводит консультации по подготовке документов, организует и проводит тренинги.

В связи с выходом Постановления Правительства РФ от 14 апреля 2017 года №447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов», гостиницы проходят категорирование и получают соответствующие документы.

По словам врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, вся работа по направлению «Гостеприимство» требует ориентации на статистику и опыт других стран-организаторов чемпионатов мира по футболу. Альтернативные средства размещения с учетом специфики категории болельщиков и лиц, путешествующих без билетов на матчи, их платежеспособности также будут востребованы. Как бы то ни было у гостей должно надолго остаться положительное впечатление о местном гостеприимстве, а главное, желание когда-нибудь вернуться снова.

Напомним, что на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018тм в Россию приедут 32 сильнейшие футбольные сборные со всех континентов планеты и сыграют 64 футбольных матча в 11 городах-организаторах. В Самаре матчи группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня, матч 1/8 финала – 2 июля, матч ¼ финала – 7 июля 2018 года.