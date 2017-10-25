«РИА Рейтинг» представило ежегодный Индекс научно-технологического развития субъектов РФ. По итогам 2016 года восьмерка тройке лучших оказались Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Наш регион в этом рейтинге обошел Московскую область, Пермский край, Свердловскую, Тульскую и Томскую области, и занял пятое место, уступив лишь нижегородцам.
Как отмечает «РИА Рейтинг», Самарская область имеет развитую автомобилестроительную сферу, здесь располагаются высокотехнологичные производства химической отрасли, металлургии. В целом на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 64% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг.
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