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20 декабря 2016
11:45:06

Самарская область получит финансовую поддержку от государства

Российское правительство распределило по регионам 33,5 млрд рублей для сбалансированности бюджетов. Об этом сообщается на сайте кабмина. Из этой суммы нашей губернии достанется  373 миллиона.

Основная часть субсидий должна быть направлена на компенсацию дополнительных расходов по повышению зарплат бюджетникам. Также деньги пойдут на увеличение минимального размера оплаты труда и поддержание устойчивости местных бюджетов.




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