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20 марта 2018
09:23:42

Самарская область получит деньги на повышение зарплат бюджетникам

Кабмин распределит по регионам 20 млрд рублей на эти цели. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Новые средства на повышение зарплат выделяются в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.

Напомним,  с 1 мая МРОТ будет составлять 11 163 рубля. В число регионов с самыми большими дотациями наша губерния не попала. Тем не менее, региональная казна пополнится на 254,5 млн рублей.




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