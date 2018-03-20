Кабмин распределит по регионам 20 млрд рублей на эти цели. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Новые средства на повышение зарплат выделяются в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.
Напомним, с 1 мая МРОТ будет составлять 11 163 рубля. В число регионов с самыми большими дотациями наша губерния не попала. Тем не менее, региональная казна пополнится на 254,5 млн рублей.
За время дежурства к административной ответственности были привлечены 18 водителей
Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.му грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Традиционно она проводится с середины марта в течение 7 месяцев
Среди них 173 юридических лица из Тольятти.
Они организовали дежурство на стационарном посту ГИБДД в селе Зеленовка
В преддверии паводка власти региона решили еще раз проверить готовность автоматизированной системы централизованного оповещения
В среду, 21 марта в 19.00, Тольяттинская филармония приглашает на уникальную концертную программу