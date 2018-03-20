Кабмин распределит по регионам 20 млрд рублей на эти цели. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Новые средства на повышение зарплат выделяются в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.

Напомним, с 1 мая МРОТ будет составлять 11 163 рубля. В число регионов с самыми большими дотациями наша губерния не попала. Тем не менее, региональная казна пополнится на 254,5 млн рублей.