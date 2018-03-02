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02 марта 2018
07:52:31

Самарская область получит более 1 млрд руб. на организацию дополнительных мест в яслях

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Деньги поступят в регион двумя траншами. В нынешнем году перечисленная сумма составит 419,5 млн рублей, еще 585,8 млн поступят в бюджет губернии в 2019.

Об этом сообщил Департамент информационной политики правительства Самарской области. Отмечается, что средства пойдут на строительство и покупку зданий или на возведение пристроев к уже существующим детсадам.




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