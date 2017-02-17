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17 февраля 2017
14:26:45

Самарская область получила статус проблемного региона страны

Высшая школа экономики опубликовала обзор экономической активности субъектов РФ по итогам декабря. В числе проблемных оказались Брянская область и наша губерния. Здесь  сокращаются все пять секторов экономики: промышленность, строительство, платные услуги, розничная и оптовая торговля.

«Еще в 18 регионах сокращаются четыре из пяти секторов. На долю этих двух групп в совокупности приходится 45% от ВРП России» — говорится в отчёте. Наибольших экономических успехов в конце 2016 года достигли Кубань, а также Севастополь, республики Алтай, Башкортостан, Дагестан и Иркутская область.




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