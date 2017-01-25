Правительство выделило регионам на дорожную инфраструктуру 30 млрд рублей. 34 субъекта получили деньги по проекту «Безопасные и качественные дороги». Как говорится в сообщении кабмина, больше всего средств получат Татарстан и Самарская область - почти по 2 млрд рублей (Самарская область – 1млрд 837млн 500тыс). Самую маленькую сумму, по 625 млн рублей, выделили 15 регионам России.
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