слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
02 февраля 2017
12:55:39

Самарская область «отхватила» самый большой денежный транш из проекта «Безопасные и качественные дороги»

Нашей губернии выделят из бюджета 1 млрд 837 млн рублей. Всего на развитие транспортной системы правительство выдаст регионам 30 млрд. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Согласно документу, субсидии получат 34 субъекта РФ. На эти деньги планируется сократить число аварийно опасных участков в городах с населением свыше 500 тысяч человек.

В частности, в Тольятти в нынешнем году будут отремонтированы  14 дорог местного значения общей протяженностью чуть более 22 км. Стоимость  работ– порядка 800 млн рублей. В настоящее время готовится аукционная документация, торги планируется провести в конце февраля – начале марта.




Последние новости Тольятти

02 февраля
22:03
Едва живого жителя губернии спасатели подобрали на льду и вернули к жизни

Мужчина 55 лет почти замерз

02 февраля
21:55
"Лада" всухую разгромила "Ак-Барс"

Счет в стречи 4-0 в пользу тольяттинцев

02 февраля
19:26
Самарские онкологи готовы осмотреть тольяттинцев бесплатно

Выездной прием состоится 3 февраля

02 февраля
19:10
Самарец попал на видео, когда воровал пожертвования для животных

Его засняли камеры одной из самарских ветеринарных клиник

02 февраля
18:58
Стали известны имена новых наставников в шоу "Голос.Дети"

То есть, новых двое и один прежний

02 февраля
18:02
Ученые предрекают коллапс электрических систем

По их расчётам, произойдёт это через 30 лет...

02 февраля
16:10
Пенсионеры Самарской области готовят череду протестных акций

Первая пройдет в Самаре в субботу

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+