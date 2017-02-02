Нашей губернии выделят из бюджета 1 млрд 837 млн рублей. Всего на развитие транспортной системы правительство выдаст регионам 30 млрд. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Согласно документу, субсидии получат 34 субъекта РФ. На эти деньги планируется сократить число аварийно опасных участков в городах с населением свыше 500 тысяч человек.

В частности, в Тольятти в нынешнем году будут отремонтированы 14 дорог местного значения общей протяженностью чуть более 22 км. Стоимость работ– порядка 800 млн рублей. В настоящее время готовится аукционная документация, торги планируется провести в конце февраля – начале марта.