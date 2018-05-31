Как рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, температура опустится на 10-12 градусов, ожидаются дожди с грозами. Холодный воздух пройдет к 1 июня, фронт будет смещаться с севера и северо-запада на юг, и поэтому заденет среднюю и нижнюю Волгу.

Синоптики Приволжского Гидрометцентра подготовили свой прогноз. Он подтверждает данные Росгидромета, а кроме того, вновь обещает заморозки, которые возможны в ночь на субботу и на воскресенье.