Как рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, температура опустится на 10-12 градусов, ожидаются дожди с грозами. Холодный воздух пройдет к 1 июня, фронт будет смещаться с севера и северо-запада на юг, и поэтому заденет среднюю и нижнюю Волгу.
Синоптики Приволжского Гидрометцентра подготовили свой прогноз. Он подтверждает данные Росгидромета, а кроме того, вновь обещает заморозки, которые возможны в ночь на субботу и на воскресенье.
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