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17 апреля 2018
12:48:00

Самарская область начала общероссийские учения по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров

Об этом сообщает главное управление МЧС губернии. В нашем регионе уже ввели  режим ЧС, связанный в частности, с противопожарной безопасностью, поэтому маневры будут проходить не по учебным вводным, а в реальной обстановке. Особое внимание уделят применению аэромобильных группировок, авиации и беспилотников.

Учения пройдут в три этапа. Сначала все силы будут приведены в готовность к реагированию на. Затем предстоит этап организации работ. На третий день состоится ликвидация условных чрезвычайных ситуаций.

В учениях участвуют представители различных служб и ведомств, а также прошедшие подготовку специалисты, в обязанности которых входят предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров.




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