Диспетчерская служба нашей губернии показала наилучший результат в ходе учений. Отрабатывались умения действовать в нештатных ситуация, в том числе при наличии пострадавших, угрозах переходов лесных пожаров на населенные пункты, объекты экономики, на территорию соседнего региона и т.д.

По итогам тренировки самые выкие показатели продемонстрировали специалисты диспетчерских служб Удмуртии и Самарской области. Они не допустили ни одной ошибки.