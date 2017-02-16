Диспетчерская служба нашей губернии показала наилучший результат в ходе учений. Отрабатывались умения действовать в нештатных ситуация, в том числе при наличии пострадавших, угрозах переходов лесных пожаров на населенные пункты, объекты экономики, на территорию соседнего региона и т.д.
По итогам тренировки самые выкие показатели продемонстрировали специалисты диспетчерских служб Удмуртии и Самарской области. Они не допустили ни одной ошибки.
ВНИИ молочной промышленности разрабатывает новые стандарты
В Самарской области ежегодно проходит гражданская акция #опасныйлед
Это чревато весьма серьезными последствиями для жизни и здоровья граждан
Автоград намерена посетить делегация французской компании 2MI Group
Свою полетную программу туристическим агентствам Самарской области презентовал турецкий лоукостер Onur Air.
Наша страна поднялась на 39 пунктов и заняла 114 строчку.
В Госдуму внесен соответствующий законопроект