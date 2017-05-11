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11 мая 2017
09:12:03

Самарская область - лидер программы «Жилье для российской семьи»

На 1 мая 2017 года в реестре граждан –участников зарегистрировано 9355 человек. Из них 4733 уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве  и договоры купли-продажи.

Органом, курирующим программу в Самарской области, является министерство строительства. Ведение реестра участников поручено Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки, как региональному оператору жилищной политики.

Федеральная программа «Жилье для российской семьи» была запущена в мае 2014 года. Программа нацелена на решение жилищного вопроса активно работающего населения, не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости  по рыночным ценам. Такая возможность предоставлялась участниками программы за счет выгодной цены – 35 000 рублей за квадратный метр жилья с чистовой отделкой.

Напомним, что на момент  активного запуска программы средняя стоимость 1 квадратного метра жилой площади в новостройках по Самаре составляла 56 000 рублей, во «вторичке» - 64 084 рублей, а по Тольятти -  47 823 рубля (по данным мониторингового отчета ситуации на рынке недвижимости Самарской области в мае 2015 года, подготовленном специалистами СОФЖИ).

Руководитель управления развития жилищного строительства и социальной инфраструктуры министерства строительства Самарской области Оксана Быстрова:

«Сравнивая абсолютные цифры, характеризующие ход реализации программы, мы видим, что Самарская область по количеству построенных квадратных метров является безусловным лидером: по официальным данным на 1 апреля 2017 года в регионе построено в рамках программы 126 179 кв.м жилья с чистовой отделкой. На втором месте – Томская область – 111 479 кв.м. Замыкает  список из 35 регионов – участников программы с показателем  714 кв.м. Кировская область.  Общее количество построенных  в рамках программы «Жилье для российской семьи» квадратных метров по всей России составляет 1 064 577».

 «По официальным данным по количеству участников Самарский регион - безусловный лидер с показателем 9 355 человек», - отмечает заместителя исполнительного директора СОФЖИ Наталья Ладова.

Программа ЖРС действует до конца 2017 года.




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