Впереди только Сочинский национальный парк, сообщает региональный Минлесхоз. Официальный туристический поток в самарском парке составляет 250 тысяч человек в год. При этом есть еще неучтенные туристы, которые приезжают самостоятельно. Их гораздо больше.

В ведомстве отметили, что в этом году на территории «Самарской Луки» запустили новый маршрут на Молодецком кургане, а также открыли родник «Низинный» в Сосново-Солонецком лесничестве.