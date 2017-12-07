Впереди только Сочинский национальный парк, сообщает региональный Минлесхоз. Официальный туристический поток в самарском парке составляет 250 тысяч человек в год. При этом есть еще неучтенные туристы, которые приезжают самостоятельно. Их гораздо больше.
В ведомстве отметили, что в этом году на территории «Самарской Луки» запустили новый маршрут на Молодецком кургане, а также открыли родник «Низинный» в Сосново-Солонецком лесничестве.
СК «Мега-Лада» поделился фотографиями арены, которую готовят к сезону ледового спидвея
Ребенок на операционном столе
ДТП было зарегистрировано накануне на территории Сергиевского района (фото)
Они будут действовать на всех трех линиях конвейера
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Если верить синоптикам, встречать 2018 год мы будем с небольшим снежком при температуре в -9-14
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