Зимой, когда снег укрывает землю достаточно толстым слоем, появляется особый вид нарушителей режима национального парка — снегоходчики. Многие из них не имеют разрешительных документов на посещение парка, игнорируют официальные снегоходные маршруты, заезжая на территорию особо охраняемой и заповедной зон, раскатывают склоны оврагов, ломают кустарник, пугают и гоняют животных.

В связи с этим государственная инспекция национального парка усиливает патрулирование территории, привлекая полицию. Недавно состоялся рейд, во время которого было проверено около 20 снегоходчиков, на восьмерых составлены протоколы, один снегоход изъят. Минимальный штраф за нарушение режима - 3 000 рублей. Национальный парк предупреждает, что рейды будут продолжаться, и не только на территории Рождественского лесничества.