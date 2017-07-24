В этом анти-рейтинге также Новосибирская, Ростовская и Московская области. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Он отметил, что универсального решения проблемы не существует, региональные власти должны подходить индивидуально к каждому случаю.

Министр добавил, что до 1 августа в соответствии с распоряжением правительства региональные власти должны будут представить механизмы решения проблем обманутых дольщиков с указанием сроков по каждому дому. Затем министерство строительства и ЖКХ с этим документом будет докладывать о ситуации в правительстве.

«Кроме того, на базе этих «дорожных карт» субъектов мы совместно с АИЖК запустим единую информационную систему, включающую в себя все проблемные объекты страны», — сказал Мень.

Отметил, что предположительно эта система заработает до конца этого года.

Проблему обманутых дольщиков в Тольятти обсуждали 13 июля. В нашем городе сейчас пытаются спасти два проблемных жилых объекта

Один дом расположен на ул. Баныкина (5-я очередь), второй - в 20 квартале, в юго-восточном торце жилого здания на Южном шоссе, 45. Готовность последнего составляет 75% и затрагивает интересы 25 дольщиков. С целью завершения строительства администрация города проводит активную работу с потенциальными застройщиками.

В качестве компенсации им предложили 23 земельных участка. В результате были получены встречные предложения от компаний «Единение», «Патриот», «Жилстрой» и «Лада-дом». Объект на Баныкина, в который вложили деньги 32 дольщика, построен на 80%. Достроить его хотят пять застройщиков – к вышеуказанным добавилась компания «СВ-Холдинг».

Проблема в том, что предложения строителей не всегда укладываются в действующую нормативно-правовую базу, а потому в областное законодательство нужно внести изменения. Власти планируют урегулировать вопрос в кратчайшие сроки, чтобы стройка началась 1 сентября.