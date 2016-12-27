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27 декабря 2016
09:42:21

Самара постепенно преображается к чемпионату мира по футболу

Напомним, что в областной столице пройдет шесть матчей мундиаля: четыре игры группового этапа, в том числе сборной России, а также одна восьмая и 1/4 финала.

Помимо строительства всей необходимой инфраструктуры, в Самаре идут работы по благоустройству и оформлению улиц к предстоящему событию.

В настоящее время на улицах города можно увидеть брендированный общественный транспорт. Четыре автобуса и семь трамвайных вагонов с символикой ЧМ-2018 курсируют в разных частях города. Салоны муниципального транспорта также украшены: во всех вагонах метро, в трамваях, троллейбусах и автобусах появились стикеры с эмблемой Самары как города-организатора ЧМ-2018.

Световые фигуры «Футболист» и флаги с символами Самары украсили мачты освещения и электропередачи. Увидеть их можно во всех районах города: на улицах Куйбышева, Григория Засекина, Гагарина, проспектах Кирова и Ленина, на Южном шоссе и около железнодорожного вокзала.

Любой желающий может сфотографироваться на фоне рамки с главными символами Самары как города-организатора ЧМ-2018. Они появились на набережной около Полевого спуска и Речного вокзала, а также в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

По городу размещено 50 баннеров, направленных на популяризацию футбола, обновлен приветственный баннер на въезде в город со стороны Волжского шоссе и улицы Демократической.

По информации администрации Самары, работа по оформлению города продолжается. В декабре два баннера появятся на входе в Струковский парк, еще 18 украсят вентиляционные шахты метрополитена по улице Победы и улице Гагарина. На них будут изображены талисман ЧМ-2018 – волк Забивака, символы и эмблема Самары. Кроме того, по городу будет размещено еще более 120 стягов. Масштабная кампания по украшению города продолжится и в 2017 году.




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