На Волжском проспекте у входа в бар «На дне» появилась скульптурная композиция пивовара. Памятник был создан в честь основателя завода – Альфреда фон Вакано. Необходимо отметить, что к его созданию не стали привлекать иногородних специалистов.
Фигура бронзового пивовара является коллективной работой самарских художников, скульпторов и архитекторов. Ранее в рамках работы оргкомитета «Культурная Самара» в городе были установлены и скульптурные композиции – это Буратино, Бравый солдат Швейк, Дама с ракеткой, Дядя Степа и многие другие.
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