На Волжском проспекте у входа в бар «На дне» появилась скульптурная композиция пивовара. Памятник был создан в честь основателя завода – Альфреда фон Вакано. Необходимо отметить, что к его созданию не стали привлекать иногородних специалистов.

Фигура бронзового пивовара является коллективной работой самарских художников, скульпторов и архитекторов. Ранее в рамках работы оргкомитета «Культурная Самара» в городе были установлены и скульптурные композиции – это Буратино, Бравый солдат Швейк, Дама с ракеткой, Дядя Степа и многие другие.