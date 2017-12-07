Накануне, 6 декабря, «Объединенная Гидрометеорологическая Станция областной столицы зафиксировала 16,6 мм осадков. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра. Предыдущий рекорд – 13 мм выпавших осадков - был в далеком 1937 году.
Он превышен на 3,6 мм, отметили синоптики, добавив, что постоянный снежный покров сформировался уже на всей территории региона. Он продолжит расти, так как обильные осадки прогнозируются и сегодня, и завтра.
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