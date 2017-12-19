На Московском шоссе напротив торгового центра «Московский» появились первые защитные экраны. Их назначение пока уточняется.

— Забор фундаментальный, высотой примерно в 2 м, его «посадили» на бетонное основание, — рассказали 63.ru местные жители.

Московское шоссе является одним из гостевых маршрутов, по которому болельщики и официальные лица города будут ездить во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, что и городские власти планируют разместить фальшфасады высотой 2-2,5 м в нескольких районах города, сообщает «63ру ».

С помощью этих конструкций городские власти планируют скрыть неприглядные фасады и добавить привлекательности архитектурному облику Самары. Ограждения будут различаться по высоте, материалам, из которых их изготовят и по архитектурным особенностям.

Фото: паблик Самара