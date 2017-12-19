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19 декабря 2017
11:48:56

Самара начинает применять опыт «потемкинских деревень»

На Московском шоссе напротив торгового центра «Московский» появились первые защитные экраны. Их назначение пока  уточняется. 

— Забор фундаментальный, высотой примерно в 2 м, его «посадили» на бетонное основание, — рассказали 63.ru местные жители.

Московское шоссе является одним из гостевых маршрутов, по которому болельщики и официальные лица города будут ездить во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, что и городские власти  планируют разместить фальшфасады высотой 2-2,5 м в нескольких районах города, сообщает «63ру».

С помощью этих конструкций городские власти планируют скрыть неприглядные фасады и добавить привлекательности архитектурному облику Самары. Ограждения будут различаться по высоте, материалам, из которых их изготовят и по архитектурным особенностям.

Фото: паблик Самара




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