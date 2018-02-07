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07 февраля 2018
08:17:51

Самара на время мундиаля превратится в территорию запретов и ограничений

Это грозит банкротством, в частности, яхт- и аэроклубам, а состоятельным самарцам — блокадой доступа к их прибрежным домовладениям. Определить места, гдев дни чемпионата будут запрещены движения воздушных и водных судов, Минтранс РФ должен до 1 мая.

Если эти меры будут такими же жесткими, какие первоначально устанавливались во время Кубка конфедераций FIFA 2017 года, они могут нанести серьезный ущерб не только владельцам судов, авиационным и яхт-клубам, но также и смежным отраслям. Тогда, в городах проведения Кубка многие ограничения вызвали протесты, причем не только отраслевиков, но и местных властей.

В итоге часть из них пришлось снять, пишет «Самарское обозрение». Масштаб бедствия для Самары можно будет оценить лишь после 1 мая - когда станет известен размер закрытых зон.




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