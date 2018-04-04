На площади Куйбышева начался монтаж сцены. Комплекс высотой с девятиэтажный дом будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.

Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, высота 26 метров, площадь - 135 кв.м.

Дизайн сцены органично сочетает в себе официальную эмблему Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - «перо», уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора. Завершить монтаж сцены планируют к 25 апреля.

Погрузиться в атмосферу футбола и в полной мере насладиться спортивным праздником позволит интегрированный в сцену экран внушительных размеров - 9х16 метров.

Посетители площадки Фестиваля болельщиков FIFA смогут не только посмотреть трансляции матчей в прекрасном качестве с великолепным звуком, но и вживую послушать замечательную музыку, насладиться вкусной едой и напитками, принять участие в культурно-развлекательной программе. На площади Куйбышева будет организован официальный магазин с лицензионной продукцией Чемпионата мира по футболу FIFA™.

Напомним, что Фестиваль болельщиков FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года одновременно с Чемпионатом мира по футболу.

Площадь имени В. Куйбышева в Самаре считается самой большой площадью в Европе. Ее территория составляет 17,4 гектара, что почти на целый гектар больше, чем Красная площадь в Москве. На территории площади им. Куйбышева смогут разместиться около 20 тысяч человек. Вход на Фестиваль болельщиков FIFA будет бесплатным.

Главная площадь Самары уже готовится к масштабному событию. В 2017 году завершен ее капитальный ремонт и полностью переустроено электроснабжение - установлены две современные трансформаторные подстанции, проложено около километра кабельной линии.