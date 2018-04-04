На площади Куйбышева начался монтаж сцены. Комплекс высотой с девятиэтажный дом будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.
Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, высота 26 метров, площадь - 135 кв.м.
Дизайн сцены органично сочетает в себе официальную эмблему Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - «перо», уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора. Завершить монтаж сцены планируют к 25 апреля.
Погрузиться в атмосферу футбола и в полной мере насладиться спортивным праздником позволит интегрированный в сцену экран внушительных размеров - 9х16 метров.
Посетители площадки Фестиваля болельщиков FIFA смогут не только посмотреть трансляции матчей в прекрасном качестве с великолепным звуком, но и вживую послушать замечательную музыку, насладиться вкусной едой и напитками, принять участие в культурно-развлекательной программе. На площади Куйбышева будет организован официальный магазин с лицензионной продукцией Чемпионата мира по футболу FIFA™.
Напомним, что Фестиваль болельщиков FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года одновременно с Чемпионатом мира по футболу.
Площадь имени В. Куйбышева в Самаре считается самой большой площадью в Европе. Ее территория составляет 17,4 гектара, что почти на целый гектар больше, чем Красная площадь в Москве. На территории площади им. Куйбышева смогут разместиться около 20 тысяч человек. Вход на Фестиваль болельщиков FIFA будет бесплатным.
Главная площадь Самары уже готовится к масштабному событию. В 2017 году завершен ее капитальный ремонт и полностью переустроено электроснабжение - установлены две современные трансформаторные подстанции, проложено около километра кабельной линии.
Это случилось сегодня утром на бульваре 50 лет Октября
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы
Владимир Путин подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018»
Направление Самара - Сочи станет одним их наиболее интенсивных
В снегу за остановочным павильоном на проспекте Степана Разина мужчина обнаружил свернутую пополам 5-тысячную купюру
Тольяттинские депутаты против выделения средств на корректировку проекта