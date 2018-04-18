Подготовка к ЧМ находится на ежедневном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. На стадионе «Самара Арена» дважды в день проводятся координационные совещания, где детально разбираются все аспекты межведомственного взаимодействия. Работы рассчитаны буквально по часам, сообщает департамент информационной политики регионального правительства.
На стадионе уложен газон, продолжается его прошивка специальными нитями. Уже начались работы по клинингу. Активно ведётся подготовка и сдача документации. К этой работе по просьбе подрядчика регион дополнительно привлёк несколько десятков специалистов. Тестовый матч и открытие арены должны состояться 28 апреля.
Фото департамент информационной политики регионального правительства.
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