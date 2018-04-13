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13 апреля 2018
08:32:57

«Самара-Арену» готовят к укладке газона

Рулоны травы уже едут в нашу губернию из Германии, а на стадионе ожидают своих трудовых будней специальные машины, которые будут использовать для размещения на поле травяного ковра.

Фото Вконтакте

Работы вот-вот должны начаться, идти они будут авральными темпами, так как сроки продолжают поджимать, а погода все никак не хочет дать региону благоприятные условия.

Среди всех стадионов ЧМ самарский назывался едва ли не самым проблематичным: темпы строительства были таковыми, что всерьёз встал вопрос, успеют ли вообще объект подготовить к матчам?

Но, похоже, самое страшное всё-таки позади: в конце апреля «Крылья Советов» должны сыграть на своей новой арене тестовый матч с воронежским «Факелом».




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