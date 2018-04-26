слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
26 апреля 2018
10:37:39

Самара-Арена» сегодня должна получить заключение о соответствии объекта проектной документации

 Об этом заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. Первый тестовый матч на стадионе состоится 28 апреля. В рамках 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги встретятся местные "Крылья Советов" и воронежский "Факел".

А накануне в Самаре началась акция «Футбольная весна», которая является частью проекта «Самара живет футболом!». Этот проект направлен на создание в городе-организаторе атмосферы гостеприимства и радушия путем оформления окон жилых домов и учреждений приветственными стикерами с символикой ЧМ-2018.

Первым мероприятием «Футбольной весны»  стал общегородской субботник.




Последние новости Тольятти

26 апреля
14:13
Тольяттинцев приглашают на традиционный автокросс, посвященный Дню Победы

Он состоится 9 мая на автодроме КВЦ

26 апреля
12:57
В Тольятти иномарка сбила мотоциклиста

Об этом сообщает региональная полиция

26 апреля
12:43
Самарский полицейский получил полмиллиона рублей взятки

Как сообщили в облглавке, это случилось в сентябре прошлого года

26 апреля
11:47
Тольяттинцев приглашают на княжеский турнир

Он пройдет 30 апреля и 1 мая на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова

26 апреля
11:34
Еще одна акция по посадке леса пройдет в Тольятти 29 апреля

Деревья для нее закупили на средства, которые собрали жители нашего города

26 апреля
11:28
В Тольятти стартовала череда праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

В преддверии праздника началось вручение подарков и открыток ветеранам

26 апреля
11:23
В парке Центрального района Тольятти сносят скандальные «Русские горки»

 Законность размещения аттракциона на муниципальной земле ранее ставила под сомнение прокуратура


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+