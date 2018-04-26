Об этом заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. Первый тестовый матч на стадионе состоится 28 апреля. В рамках 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги встретятся местные "Крылья Советов" и воронежский "Факел".

А накануне в Самаре началась акция «Футбольная весна», которая является частью проекта «Самара живет футболом!». Этот проект направлен на создание в городе-организаторе атмосферы гостеприимства и радушия путем оформления окон жилых домов и учреждений приветственными стикерами с символикой ЧМ-2018.

Первым мероприятием «Футбольной весны» стал общегородской субботник.