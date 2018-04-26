Об этом заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. Первый тестовый матч на стадионе состоится 28 апреля. В рамках 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги встретятся местные "Крылья Советов" и воронежский "Факел".
А накануне в Самаре началась акция «Футбольная весна», которая является частью проекта «Самара живет футболом!». Этот проект направлен на создание в городе-организаторе атмосферы гостеприимства и радушия путем оформления окон жилых домов и учреждений приветственными стикерами с символикой ЧМ-2018.
Первым мероприятием «Футбольной весны» стал общегородской субботник.
Он состоится 9 мая на автодроме КВЦ
Об этом сообщает региональная полиция
Как сообщили в облглавке, это случилось в сентябре прошлого года
Он пройдет 30 апреля и 1 мая на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова
Деревья для нее закупили на средства, которые собрали жители нашего города
В преддверии праздника началось вручение подарков и открыток ветеранам
Законность размещения аттракциона на муниципальной земле ранее ставила под сомнение прокуратура