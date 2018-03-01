слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
01 марта 2018
07:03:00

«Самара-Арена» готова к посадке газона

. Об этом сообщает генеральный подрядчик строительства - ООО «ПСО «Казань». Травяное покрытие стадиона будет состоять преимущественно из мятлика и райграса. Эти сорта газонной травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля.

По словам специалистов, укладку рулонного газона, выращенного в Германии, начнут при плюсовых температурах, на эту работу уйдёт не более четырёх дней. Ещё около десяти – на то, чтобы «прошить траву» с помощью специальной электромашины, уберегающей поле от топливных пятен. Её комплектующие – искусственные нити в бабинах уже доставлены в Самару. Гигантская «швейная машинка» с лазерным наведением, прошив натуральный газон полиэтиленовыми нитками, сделает его особенно мягким и более износостойким.

В настоящее время над основанием футбольного поля стадиона установлена теплица для предварительного прогрева в условиях минусовых температур. Как только позволит температурный режим, парник оперативно разберут, и инженеры проведут заключительные работы по обустройству газона.

Толщина основания поля составляет около одного метра, оно включает шесть пластов: обогащенную песчано-гравийную смесь, геотекстиль, несколько пластов щебня, песка, плодородного слоя и собственно сам рулонный газон. Сложная дренажная система убережет его даже от проливных дождей. Поддерживать «спортивную форму» живого зелёного организма будет система подогрева и полива, для которого воду будут подавать 35 форсунок. Общая протяженность тёплых труб достигает 37 километров, что сравнимо с расстоянием от Самары до аэропорта Курумоч.




Последние новости Тольятти

01 марта
13:38
В Тольятти задержан пьяный водитель, лишенный прав

Его «Приора» привлекла внимание сотрудников Росгвардии, патрулировавших Автозаводский район

01 марта
12:56
В Самарскую область пытались ввезти крупную партию контрафактного табака – на 19 млн рублей

Машину с грузом под управлением гражданина Республики Казахстан остановили на пограничном пункте пропуска «Маштаково».

01 марта
12:41
В Самарской области задержали псевдо-врачей, которые наживались на пенсионерах

Причиненный материальный ущерб, предварительно, составил более 1 млн рублей.

01 марта
11:52
Стали известны подробности смертельной аварии на трассе М-5

ДТП произошло сегодня примерно 7:30 утра в Сызранском районе губернии (фото)

01 марта
11:21
Жители Самарской области могут бесплатно получить землю на Дальнем Востоке

Но пока не хотят

01 марта
10:55
На Жигулевской ГЭС началась подготовка к половодью

На станции разработали общий план мероприятий по безопасному пропуску «большой воды»

01 марта
10:26
AliExpress запускает в России социальную сеть и биржу блогеров

Теперь интернет-пользователи смогут зарабатывать на обзорах товаров


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+