Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович. По его словам, все все технические работы вписываются в график, единственный вопрос — это плюсовые температуры для укладки и прошивки газона.

«Поэтому если повезет с травой, то все будет в порядке — все остальные работы будут завершены», — цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, тестовый матч на «Самара Арене» должен состояться 28 апреля. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля.