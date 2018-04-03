Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович. По его словам, все все технические работы вписываются в график, единственный вопрос — это плюсовые температуры для укладки и прошивки газона.
«Поэтому если повезет с травой, то все будет в порядке — все остальные работы будут завершены», — цитирует чиновника ТАСС.
Напомним, тестовый матч на «Самара Арене» должен состояться 28 апреля. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля.
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