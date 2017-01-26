Это случилось накануне в 17 часов мск. Специалисты Главного управления связи ведомства установили, что это была массированная DDoS атака с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом.

"Сегодня в 02:00 было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака", - сказали ТАСС в ведомстве, отметив, что в дальнейшем количество атаковавших уникальных IP-адресов выросло до 7,8 тысяч.

По словам начальника Главного управления связи Росгвардии генерал-майора Алексея Белякова, в настоящее время проводятся контрмероприятия по отражению DDoS атаки и выхода работы сайта на рабочее функционирование.