Это случилось накануне в 17 часов мск. Специалисты Главного управления связи ведомства установили, что это была массированная DDoS атака с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом.
"Сегодня в 02:00 было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака", - сказали ТАСС в ведомстве, отметив, что в дальнейшем количество атаковавших уникальных IP-адресов выросло до 7,8 тысяч.
По словам начальника Главного управления связи Росгвардии генерал-майора Алексея Белякова, в настоящее время проводятся контрмероприятия по отражению DDoS атаки и выхода работы сайта на рабочее функционирование.
Источник ТАСС
Спасатели напоминают, как избежать обморожения
Проект может быть реализован совместно с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано».
Она стартует завтра, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда
Есть видеокадры с места ЧП
Половина из них сделали это добровольно, остальные были уволены
Ближайшие 7 лет он проведет в тюрьме
Инцидент произошел в квартире дома на проспекте Степана Разина