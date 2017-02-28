Подробности рассказали в пресс-службе губернатора.

С 1 марта на территории Самарской области вступает в силу новый порядок предоставления социальной помощи гражданам.

На сегодняшний день получателями различных социальных выплат является около 1,6 миллионов человек – это примерно половина населения губернии. Всего в регионе существует 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них учитывается принцип нуждаемости. Остальные распределяются согласно так называемому статусу человека, без учета его дохода. С 1 марта 2017 году порядок меняется. Теперь при распределении большинства социальных выплат будут учитываться принципы адресности и нуждаемости .

Так, с 1 марта 2017 года более чем в 3 раза увеличится пособие по бедности – со 150 до 500 рублей. На него могут претендовать семьи с детьми, пенсионерами и инвалидами, чей среднедушевой доход составляет менее величины прожиточного минимума. Подавляющее большинство семей, где трое и более детей, относятся к этой категории граждан.

Также с 1 марта проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, увеличится и вознаграждение приемному родителю. А дети-сироты к окончанию школы будут получать по 5 тысяч рублей из областного бюджета. Аналогичные выплаты предусмотрены и муниципальным бюджетом г.о. Самары. Ежемесячные выплаты многодетным семьям также проиндексированы с 1 января 2017 года. Так, на третьего и последующего ребенка, не достигшего возраста трёх лет, выплачивается около 10 тысяч рублей.

Кроме того, с этого года для многодетных семей увеличился процент компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. В бюджет многодетных семей теперь возвращается не 30, а 50% от суммы, потраченной на оплату коммунальных платежей.

Дополнительные средства на увеличение выплат появятся, в том числе, за счёт сокращения на 2,8 млрд рублей расходов на содержание органов власти. Соответствующая задача поставлена Губернатором Самарской области Н.И.Меркушкиным. На 15% сокращены расходы на содержание органов власти и госучреждений, на 10% снижена заработная плата, сокращен парк автомобилей, ликвидированы вакансии и часть госучреждений (всего в плане по сокращению расходов 17 пунктов).

31 января депутатами Самарской Губернской Думы были приняты поправки в закон, согласно которому с 1 марта 2017 года выплаты будут производиться неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, получающим пенсию менее 19500 рублей. Необходимо отметить, что порог в 19500 рублей значительно превышает уровень, установленный в других регионах. В Самарской области 19500 рублей – это 2,5 величины прожиточного минимума пенсионера (ВПМП). В Ульяновской области этот показатель не превышает 2 ВПМП, в Омской области – 1,75 ВПМП, в Волгоградской области – 1,5 ВПМП, а в Новосибирской области – 1 ВПМП или чуть более 8 тысяч рублей.

По информации регионального министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, более 80% пенсионеров поправки в закон никак не коснутся, так как их пенсия меньше этой суммы.

Закон вступает в силу с 1 марта 2017 года.

По новому порядку ЕДВ не предоставляется работающим пенсионерам, однако, в настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы и для работающих пенсионеров, чей совокупный заработок составляет менее 19500 рублей, сохранили данную выплату. Принципы адресности и нуждаемости, индивидуальный подход являются основой для принятия окончательного решения по каждой ситуации.

По требованию федерального закона во всех регионах Российской Федерации уже с прошлого года введен компенсационный механизм по выплатам за жилищно-комунальные услуги (в Татарстане такая система действует с 2008 года). В соответствии с федеральным законом, в Самарской области также поменялся порядок. Если раньше граждане, имеющие право на ЕДВ ЖКУ, а это 550 тысяч жителей губернии, получали средства на оплату коммунальных услуг фиксированной суммой, при этом на что льготополучатель тратил эти средства – никем не контролировалось Теперь же граждане получают компенсацию за понесенные траты согласно тарифам и нормативам. Схема такова: гражданин оплачивает услуги, далее компании, предоставляющие эти услуги, передают данные об оплате в областное министерство социально-демографической и семейной политики посредством специальной программы, где и производится расчет и начисление компенсации.

На сегодняшний день заключены договоры практически со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими на территории Самарской области. В случае, если жителям не начислили компенсацию, льготополучателям следуют обращаться в Управление соцзащиты по месту жительства (телефоны указаны ниже).

Компенсация будет начислена, даже если данные придут с задержкой, сразу после появления информации об оплате.

Важно отметить, что компенсация за понесенные расходы на ЖКУ положена только тем, кто эти расходы действительно понёс – должники компенсацию получать не будут до тех пор, пока не погасят задолженность. По предварительным данным, ранее около 20% льготополучателей не оплачивали жилищно-коммунальные платежи, исправно получая при этом ЕДВ ЖКУ, таким образом перекладывая расходы на общедомовые нужды на добросовестных жильцов.

Также среди нововведений нужно отметить, что семьи с приёмными детьми, где воспитывается трое и более детей, теперь приравнены к многодетным, а значит, они также получают дополнительные выплаты – компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатные лекарства.

Кроме того, Правительство региона готовит дополнительные меры поддержки гражданам, нуждающимся в помощи государства. В планах – усиление помощи многодетным семьям, а также введение единовременной выплаты при рождении первого ребенка у матери в возрасте до 25 лет.

По всем возникшим вопросам можно обращаться в территориальные управления социальной защиты.