На перекрёстках в местах образования затора устанавливается разметка «Зона перекрёстка». Она имеет вид пересекающихся жёлтых диагональных линий в квадрате, поэтому ее уже прозвали «вафельница».

На перекрёсток, на котором есть такая «вафельница», въезжать в случае образования затора запрещено. Разметку может дополнять знак «Участок перекрёстка».

Нововведение упростит фиксацию нарушений на камеры. Сумма штрафа — 1000 рублей.