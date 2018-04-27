На перекрёстках в местах образования затора устанавливается разметка «Зона перекрёстка». Она имеет вид пересекающихся жёлтых диагональных линий в квадрате, поэтому ее уже прозвали «вафельница».
На перекрёсток, на котором есть такая «вафельница», въезжать в случае образования затора запрещено. Разметку может дополнять знак «Участок перекрёстка».
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