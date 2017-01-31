Индексация составит 5,4%, на эти цели кабмин выделил 706 млрд рублей. Как заявил премьер Дмитрий Медведев, с 1 февраля также будут увеличены компенсации, которые предусмотрены федеральными законами. Глава правительства отметил, что стипендиальный фонд проиндексируют с 1 сентября.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что средний размер пенсии в России в текущем году составит 13 тысяч 620 рублей.
Источник Говорит Москва
Дело было в декабре, инспектор ГИБДД остановил нарушителя и начал составлять протокол...
Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала продажу билетов
Он будет проходить с 20 по 26 февраля.
Речь идет о детях-сиротах, пенсионерах и инвалидах
Неизвестный совершил наезд на пешеходном переходе и скрылся
Это касается и парикмахерских
Рейтинг самых популярных моделей прошлого года в республике составили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ».