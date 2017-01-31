Индексация составит 5,4%, на эти цели кабмин выделил 706 млрд рублей. Как заявил премьер Дмитрий Медведев, с 1 февраля также будут увеличены компенсации, которые предусмотрены федеральными законами. Глава правительства отметил, что стипендиальный фонд проиндексируют с 1 сентября.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что средний размер пенсии в России в текущем году составит 13 тысяч 620 рублей.