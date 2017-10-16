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16 октября 2017
12:10:09

С заброшенной стройкой на ул. Баныкина ясности нет

Как сообщили в горадминистрации, решение по пятой очереди жилого комплекса пока не найдено. Об этом шла речь на совещании по урегулированию вопросов долевого строительства.

Вопрос повис в воздухе, в первую очередь потому, что существует определенный конфликт между самими дольщиками — членами ЖСК. Кто-то ратует за переезд в другие, уже готовые, объекты, ведь такая практика уже применялась в Тольятти. Кто-то против и хочет получить квартиру исключительно здесь. Кому-то уже нужна только денежная компенсация.

Если учесть, что сам объект имеет большие нарушения по соблюдению проектных решений на этапе его первоначального строительства, требуются достаточно большие вложения, минимум 60 млн рублей. Дело осложняется тем, что вандалы уже оставили свои разрушительные следы в этом здании.

Работа по поиску инвестора продолжается.




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