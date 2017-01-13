Как рассказал житель российской столицы на своей странице «ВКонтакте», он заехал на парковку на 45 минут, однако автомат посчитал, что это произошло еще в 2000 году и, таким образом, выписал счет за 17 лет.

«Высокая цена за право быть первым путешественником во времени», - пошутил мужчина. Он не уточнил, как ему удалось решить эту проблему.