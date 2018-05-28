Как рассказали в администрации, на территории береговой зоны на протяжении месяца департамент городского хозяйства проводил субботники. В них принимали участие студенты учебных заведений, сотрудники ГК «ЭкоВоз», судебные приставы и просто неравнодушные горожане. Всего более 200 человек.

Основную часть собранных отходов составили пластиковые бутылки и посуда, полиэтилен, картон, стекло, образующиеся после отдыха тольяттинцев. Специально для отдыхающих администрация Тольятти установила контейнеры, но кучи хлама вырастают вновь.

Очистить город от свалок с таким отношением к природе не возможно. Власти города обращаются к жителям с просьбой не оставлять после себя мусор. Чистота и порядок, охрана окружающей среды должны стать повседневной заботой всего населения.

Фото: tgl.ru