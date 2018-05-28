Как рассказали в администрации, на территории береговой зоны на протяжении месяца департамент городского хозяйства проводил субботники. В них принимали участие студенты учебных заведений, сотрудники ГК «ЭкоВоз», судебные приставы и просто неравнодушные горожане. Всего более 200 человек.
Основную часть собранных отходов составили пластиковые бутылки и посуда, полиэтилен, картон, стекло, образующиеся после отдыха тольяттинцев. Специально для отдыхающих администрация Тольятти установила контейнеры, но кучи хлама вырастают вновь.
Очистить город от свалок с таким отношением к природе не возможно. Власти города обращаются к жителям с просьбой не оставлять после себя мусор. Чистота и порядок, охрана окружающей среды должны стать повседневной заботой всего населения.
Фото: tgl.ru
Об этом сообщили в региональном правительстве
Любители покрутить педали смогут прокатиться с ветерком по ухабам проселочных дорог на фоне великолепных пейзажей
Это случилось сегодня около 7 утра в районе дома № 3/55 по ул. Высоковольтной.
Об этом говорят в городской администрации
Наезд совершил 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан»
Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев
С сегодняшнего дня он переходит на летнее расписание