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22 мая 2018
08:37:10

С территории тольяттинских лесов вывезут 600 кубометров мусора

В этом году на ликвидацию несанкционированных свалок власти направят более 1 млн рублей. Очищать зеленые кварталы от хлама будет компания "ПРОМСЕРВИС", которая определилась по результатам открытого аукциона. Подрядчик должен ликвидировать свалки до 31 июля.

Ранее городские власти выделили 977 тысяч рублей на то, чтобы очистить  от бытового мусора 233 га леса. Работы по приведению лесных участков в надлежащее санитарное состояние проводятся в рамках муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах Тольятти, на 2014-2018 годы".




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