Каждый, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю и не обозначил это, заплатит 500 рублей. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Ольга Шелест, замначальника отдела информационных и общественных связей региональной полиции.
Напомним, обязательным знак «Шипы» на автомобилях с зимней резиной стал в апреле нынешнего года. В полиции отмечают, что Опознавательный знак в виде треугольник с буквой «Ш» на заднем стекле машины должен послужить сигналом для других водителей, чтобы тем было легче просчитать примерную траекторию движения, учитывая особенности шипов.
Специалисты возьмут более сотни проб на 49 объектах.
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