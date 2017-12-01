Каждый, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю и не обозначил это, заплатит 500 рублей. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Ольга Шелест, замначальника отдела информационных и общественных связей региональной полиции.

Напомним, обязательным знак «Шипы» на автомобилях с зимней резиной стал в апреле нынешнего года. В полиции отмечают, что Опознавательный знак в виде треугольник с буквой «Ш» на заднем стекле машины должен послужить сигналом для других водителей, чтобы тем было легче просчитать примерную траекторию движения, учитывая особенности шипов.