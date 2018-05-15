Об этом сообщили в городской администрации. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия тольяттинцев проведение акарицидной обработки пройдет во всех районах города в местах общего пользования.

В первую очередь это городские парки и лесные участки, прилегающие к жилым районам, кладбища, загородные базы отдыха и детские лагеря. Также специалисты побывают на городских пляжах.