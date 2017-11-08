слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
08 ноября 2017
07:36:43

С сегодняшнего дня в России начали действовать единые правила проезда кольцевых развязок

Теперь, въезжая на перекрёсток, водитель обязан уступить дорогу автомобилям, которые движутся по кругу. При этом, на въезде обязательно  должен стоять знак "Круговое движение". Однако при работающем светофоре или при приоритетных знаках водитель обязан пересечь перекрёсток в соответствии с их требованиями.

Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В МВД полагают, что изменения помогут разгрузить дорогу и избежать большого количества ДТП на круге.




Последние новости Тольятти

08 ноября
14:27
ГИБДД Тольятти согласовала график ноябрьских рейдов

В этом месяце на территории городского округа пройдет 10 специальных профилактических мероприятий

08 ноября
12:40
Капитан теплохода в Самарской области ответит перед судом за то, что катал пассажиров

Катал с нарушениями правил безопасности

08 ноября
12:31
На дороге Тольятти-Ягодное погибла пенсионерка

Женщина 76 лет попала под колеса иномарки, нарушив правила

08 ноября
11:52
В Тольятти появился новый специализированный клуб по спортивным единоборствам

«ARSENAL FIGHTING» открылся 5 ноября в рамках мероприятий Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава»

08 ноября
11:11
На трассе М-5 водитель сбил взрослого лося

Животному было примерно 9 лет, оно погибло

08 ноября
10:50
Украина может в одностороннем порядке разорвать дипломатические отношения с Россией

Это произойдет уже на следующей неделе, если за соответствующее решение проголосует Верховная Рада.

08 ноября
10:39
Тольяттинец не смог подарить сыну чужой велосипед

Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+