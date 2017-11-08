Теперь, въезжая на перекрёсток, водитель обязан уступить дорогу автомобилям, которые движутся по кругу. При этом, на въезде обязательно должен стоять знак "Круговое движение". Однако при работающем светофоре или при приоритетных знаках водитель обязан пересечь перекрёсток в соответствии с их требованиями.

Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В МВД полагают, что изменения помогут разгрузить дорогу и избежать большого количества ДТП на круге.