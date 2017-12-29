Представители службы будут работать во всех крупных международных аэропортах вплоть до 9-го января. Как сообщает пресс-служба ведомства, они будут помогать россиянам, имеющим задолженности, оперативно погасить их перед вылетом за границу.
В список невыездных гражданин попадает, если сумма его долга превышает 30 тысяч рублей. Для отдельной категории граждан действуют более жесткие ограничения. В частности, это должники по алиментам.
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Инспекторы ГИБДД проводили анонсированный ранее рейд по нетрезвым
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