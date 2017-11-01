В Ассоциации компании розничной торговли считают, что помидоры появятся на прилавках магазинов достаточно быстро. Торговые сети оперативно реагируют в таких случаях. По некоторым данным, доля турецких томатов на российском рынке в период с октября по апрель составит до 90%.
Источник Эхо Москвы
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