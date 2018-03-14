Своих денег уже давно ждут более тысячи бывших сотрудников предприятия. Долг перед ними превышает 67 млн рублей. Погашение задолженности стало возможным благодаря системной работе главы Самарской области.
Как рассказали в департаменте информационной политики областного правительства, вопросом погашения задолженности на «Автовазагрегате» Дмитрий Азаров занимался с первого дня работы в должности губернатора. Теперь решение найдено и уже реализуется.
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