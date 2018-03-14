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14 марта 2018
13:08:41

С сегодняшнего дня началось погашение задолженности по зарплате коллективу «Автовазагрегата»

Своих денег уже давно ждут более тысячи бывших сотрудников предприятия. Долг перед ними превышает 67 млн рублей. Погашение задолженности стало возможным благодаря системной работе главы Самарской области.

Как рассказали в департаменте информационной политики областного правительства, вопросом погашения задолженности на «Автовазагрегате» Дмитрий Азаров занимался с первого дня работы в должности губернатора. Теперь решение найдено и уже реализуется.




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