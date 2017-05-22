Реконструкция магистрали должна завершиться в декабре, заявил региональный Минтранс. Количество полос будет расширено до 10, на боковых проездах появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Ведутся работы по строительству развязок.

В настоящее время масштабная реконструкция дорожной сети идет во всех населенных пунктах региона. Всего за последние пять лет на дороги области выделено около 100 млрд. рублей из бюджетов всех уровней, отремонтировано более полутора тысяч км автодорог федерального, областного и муниципального значения, впервые за несколько десятилетий началось строительство новых улиц и мостовых переходов.

Особое внимание уделяется объектам транспортной инфраструктуры, которые станут знаковыми во время проведения чемпионата мира по футболу.