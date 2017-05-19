Россия с сегодняшнего дня вводит запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии. Временные ограничения связаны с тем, что специалисты Россельхознадзора неоднократно выявляли нарушения в сухом молоке, сыре и масле ряда белорусских предприятий.
Надзорное ведомство обратилось к белорусской стороне с просьбой провести расследование по каждому факту нарушений.
Источник НСН
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