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19 мая 2017
08:42:11

С прилавков исчезнет белорусский сыр

Россия с сегодняшнего дня вводит запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии. Временные ограничения связаны с тем, что специалисты Россельхознадзора неоднократно выявляли нарушения в сухом молоке, сыре и масле ряда белорусских предприятий.

Надзорное ведомство обратилось к белорусской стороне с просьбой провести расследование по каждому факту нарушений.

Источник НСН




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