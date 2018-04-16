К настоящему моменту в 55 субъектах Российской Федерации к врачам обратились свыше полутора тысяч пострадавших от укусов, это ниже среднемноголетних показателей. При этом был зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза. Роспотребнадзор напоминает, что одним из важнейших направлений профилактики укусов клещей остается индивидуальная защита людей.
Она включает в себя соблюдение правил поведения на опасной территории, применение репеллентов и защитной одежды, а также прививки. Со своей стороны власти регионов обещают провести акарицидную обработку лесных территорий, парков, кладбищ, санаториев и оздоровительных лагерей. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
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