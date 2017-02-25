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25 февраля 2017
10:44:06

С платежей за капремонт тольяттинцам придется платить еще и проценты

Об этом сообщает  сайт регионального отделения Фонда капитального ремонта.

В сообщении, в частности, говорится, что «с марта 2017 года при оплате взносов за капремонт в кредитных организациях и отделениях «Почты России» будет взиматься комиссия в соответствии с утвержденными тарифами этих организаций».

Избавить себя от малоприятной "финансовой добавки" можно, если оплачивать счета в отделениях банка «Солидарность» и «Земского банка».

Также сообщается, что платежные документы на оплату взносов формируются до 21 числа текущего месяца. Так как данные об оплате капремонта из кредитных организаций нередко поступают с опозданием, все уплаченные средства будут учтены в следующем месяце.

Вот как комментирует нововведение депутат Губернской Думы Михаил Матвеев:

"Народ и так злой на  жизнь, на уменьшение льгот пенсионерам, а тут ещё квитанции за капремонт и вырастут в платежах. А ещё похилее и помалораспространенней банков, чем "Земский" и "Солидарность" не нашли. Или в других не откатили?"




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