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30 декабря 2016
08:45:44

С нового года вступит в силу закон об изменениях в нормативах ГТО

Существенные изменения коснулись испытаний для 8-11-х возрастных ступеней комплекса – для мужчин и женщин 40 лет и старше. Это позволит взрослому населению выполнять испытания на знаки отличия всех трех достоинств: золотого, серебряного и бронзового, тогда как ранее завоевать можно было только золотой знак.

Изменились и сами нормативы. Главным нововведением стало усложнение одних видов испытаний и облегчение других. Кроме того, у ряда нормативов появился временной интервал, за который данный норматив необходимо выполнить. Все подробности на сайте.




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