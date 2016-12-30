Существенные изменения коснулись испытаний для 8-11-х возрастных ступеней комплекса – для мужчин и женщин 40 лет и старше. Это позволит взрослому населению выполнять испытания на знаки отличия всех трех достоинств: золотого, серебряного и бронзового, тогда как ранее завоевать можно было только золотой знак.

Изменились и сами нормативы. Главным нововведением стало усложнение одних видов испытаний и облегчение других. Кроме того, у ряда нормативов появился временной интервал, за который данный норматив необходимо выполнить. Все подробности на сайте .