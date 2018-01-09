Об этом сообщает городская администрация. Среди льготополучателей, в частности, ветераны войны и труда, труженики тыла, реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий и т.д.
Индексация проведена в автоматизированном режиме, поэтому жителям города нет необходимости обращаться в отделы соцзащиты. Также будет продолжено предоставление ежемесячных доплат работающим пенсионерам, чья пенсия не превышает 13500 рублей. Эту выплату тоже проиндексировали.
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