слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
09 января 2018
11:51:26

ГИБДД Тольятти подготовила список первых рейдов 2018 года

В январе их будет 14, все они пройдут вне зон автоматического контроля с применением группового метода несения службы. Стартовым мероприятием станет проверка тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Таких рейдов в нынешнем месяце будет больше всех – шесть. Весь график ниже:

📌 11, 16, 18, 23, 25 и 30 января по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта;

📌17 января – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств

📌18 и 25 января - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;

📌19 января – на пешеходных переходах;

📌20 января – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;

📌22 января - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;

📌24 января – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;

📌26 января - по контролю за применением детских удерживающих устройств.




Последние новости Тольятти

09 января
13:51
Глава Минтруда Максим Топилин хочет улучшить состав потребительской корзины

Он предлагает добавить туда мяса, рыбы, овощей и фруктов

09 января
12:54
Снегоуборочная техника губернии работает в усиленном режиме

Машины устраняют последствия снегопада, который прошелся по дорогам Самарской области накануне

09 января
12:46
Вазовские автомобили подорожали

В январе 2018 года рекомендованные розничные цены на Lada выросли в среднем на 2–3%

09 января
11:51
С нового года в Тольятти немного выросли некоторые соцвыплаты

Об этом сообщает городская администрация.

09 января
11:50
Тольяттинцы, работающие в сфере топ-менеджмента, по-прежнему получают самые высокие зарплаты

Итоги прошлого года подвела служба по поиску работы и персонала HeadHunter

09 января
11:18
В Тольятти состоялся первый выпуск сотрудников ОМОНа

20 спецназовцев прошли двухмесячный курс обучения по экспериментальной программе...

09 января
10:54
Японский астронавт вырос на 9 сантиметров за время пребывания на международной космической станции

Норисигэ Канаи написал в Твиттере, что прошёл медицинское обследование


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+