В январе их будет 14, все они пройдут вне зон автоматического контроля с применением группового метода несения службы. Стартовым мероприятием станет проверка тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Таких рейдов в нынешнем месяце будет больше всех – шесть. Весь график ниже:
11, 16, 18, 23, 25 и 30 января по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта;
17 января – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств
18 и 25 января - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
19 января – на пешеходных переходах;
20 января – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;
22 января - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;
24 января – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;
26 января - по контролю за применением детских удерживающих устройств.
Он предлагает добавить туда мяса, рыбы, овощей и фруктов
Машины устраняют последствия снегопада, который прошелся по дорогам Самарской области накануне
В январе 2018 года рекомендованные розничные цены на Lada выросли в среднем на 2–3%
Об этом сообщает городская администрация.
Итоги прошлого года подвела служба по поиску работы и персонала HeadHunter
20 спецназовцев прошли двухмесячный курс обучения по экспериментальной программе...
Норисигэ Канаи написал в Твиттере, что прошёл медицинское обследование