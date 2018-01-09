В январе их будет 14, все они пройдут вне зон автоматического контроля с применением группового метода несения службы. Стартовым мероприятием станет проверка тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Таких рейдов в нынешнем месяце будет больше всех – шесть. Весь график ниже:

11, 16, 18, 23, 25 и 30 января по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта;



17 января – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств



18 и 25 января - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;



19 января – на пешеходных переходах;



20 января – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;



22 января - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;



24 января – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;



26 января - по контролю за применением детских удерживающих устройств.