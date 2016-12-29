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29 декабря 2016
10:18:59

С нового года тольяттинцы лишатся всех льгот при проезде в маршрутках

С 1 января 2017 года водители коммерческого транспорта Тольятти перестанут принимать к оплате социальные карты жителя Самарской области. Как пояснили в мэрии, данное обстоятельство связано с тем, что региональное министерство транспорта и автомобильных дорог прекращает субсидировать перевозку льготных категорий граждан на нерегулируемых маршрутах в Самарской области.  С 2017 года возмещать затраты на проезд по социальным картам областные власти будут только муниципальным предприятиям – МП «ТПАТП№3» и МП «ТТУ», так как они осуществляют перевозки по регулируемым тарифам.

В мэрии отметили, что руководство горадминистрации не удовлетворено сложившейся ситуацией. Власти намерены продолжить работу над тем, чтобы вернуть льготным категориям граждан право на проезд в коммерческом транспорте.

В настоящий момент в городе имеются участки улиц, не охваченные муниципальными маршрутами. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ льготных категорий горожан к данным территориям, с 1 января 2017 года вводятся дополнительные автобусные маршруты для МП «ТПАТП №3». 

В частности:

маршрут № 42д проследует по схеме - ОП ул. Есенина – ОП микрорайон Ногорный – ОП ул. Есенина;

маршрут № 21 – от ОП Спецавтохозяйство – до ОП Оптовый рынок; маршрут  № 13 – ОП ул. Л. Толстого – ОП кинотеатр Авангард – ОП ул. Л. Толстого;

маршрут  № 62к. -  ОП стадион «Торпедо» – Кладбище (Поволжское шоссе).

На указанных маршрутах будут работать автобусы большой вместимости и  действовать все предусмотренные льготы.




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