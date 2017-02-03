Его инициировали активисты регионального Штаба Общероссийского Народного фронта. Проект, как считают организаторы, даст возможность гражданам, готовым поучаствовать в уборке ряда мусорных объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки.

«Генеральная уборка» станет общественной службой «одного окна», куда можно будет подать обращение о ликвидации незаконного объекта складирования мусора.

В рамках проекта будет открыт сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», пройдут экологические рейды по выявлению мест незаконного хранения твердых бытовых отходов.

Стоит отметить, что активисты ОНФ уже выявили 176 незаконных свалок на территории Самарской области. Больше всего их обнаружилось в Тольятти (на площади 13,5 га) и Большеглушицком районе (на площади 50 га).

Активисты считают, что одним из способов выявления собственников земельных участков, на которых находятся свалки, может послужить подключение к этой работе Росреестра в автоматизированном режиме.

«Необходимо совместными усилиями общественности и надзорных органов локализовать распространение мусорных отходов в экологических зонах и навести порядок с мусором в городах и поселках. «Интерактивная карта» поможет общественникам более системно вести мониторинг всех мест, привлекать к этой работе значительно больше активных граждан из всех районов области и при участии средств массовой информации рассказывать, как о вопиющих случаях нерадивого отношения к природе, так и о положительных практиках», - подвел итог региональный координатор проекта ОНФ по экологии Сергей Мирошниченко.