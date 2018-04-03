Он затронет наиболее разрушенные отрезки магистралей города, которые не вошли в плановый ремонт 2018 года. Конкретные участки специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации определяли с учетом обращений жителей.



В текущем году картами планируется отремонтировать более 30 тыс кв. м дорожного полотна. Из них 12,2 тыс кв. м – в Автозаводском районе, 10,2 тыс кв. м – в Центральном районе и 8 тыс кв. м – в Комсомольском районе города.



Карточный ремонт запланирован на следующих участках:



Автозаводский район



- ул. Дзержинского (на участке от ул. Революционной до пр. Ст Разина в районе музыкальной школы);

- ул. Заставная (в районе пересечения с ул. Дзержинского, в районе Южного шоссе);

- пр. Борковский (на всем протяжении ямы);

- а/д на с. Подстепки (от АЗС «ВисСервис» до ул. Фермерской);

- ул. Спортивная (кольцевая развязка с пр-том Ст. Разина);

- ул. Офицерская (от ул. Борковской до ул. Ботанической , кольцевая развязка на пересечении с ул. Полякова);

- ул. Революционная (в районе путепровода, в районе пересечения с ул. Свердлова, ул. Фрунзе, Ленинский пр-т; от Приморского б-ра до ул.Спортивной);

- ул. Ворошилова (от Ленинского пр-та до ул. Дзержинского);

- ул. Автостроителей (от Южного шоссе до ул. 40 лет Победы в районе перекрестков, разворотов и пешеходных переходов);

- ул. Тополиная (в районе перекрестков, остановок и пешеходных переходов);

- ул. Жукова (от ул.Спортивной до Приморского б-ра);

- ул. Фрунзе (от Московского пр-та до ул.М. Жукова);

- ул. Юбилейная (в районе ООТ «ДКиТ ВАЗ»; от ул. Свердлова до ул. Дзержинского);

- ул. 40 лет Победы (кольцевые развязки на пересечении с ул. Свердлова и Ленинским пр-том).



Центральный район



- ул. Базовая (от ул. Ларина до ул. Баныкина);

- ул. Октябрьская (от ул. Комсомольской до ул. 50 лет Октября, в районе больницы);

- ул. Кошеля (от ул. Горького до ул. Радищева);

- ул. Ломоносова (в районе пересечения с ул. Кирова)

- ул. Республиканская (на пересечении с ул. Белорусской на пешеходном переходе);

- ул. Чернышевского (от ул. К.Маркса до ул. Первомайской);

- ул. Комзина (в районе пешеходного перехода);

- ул. Чапаева (в районе дома № 22)

- ул. Победы (на всем участке);

- ул. 50 лет Октября (в районе пешеходных переходов)

- ул. Жилина (от ул. Мира до ул. Пушкина);

- ул. Первомайская (от дома № 54 до дома № 60, в районе ливневок);

- велодорожка от санатория «Русский бор» до пансионата «Радуга»;

- Автозаводское шоссе (в районе ТРК «Парк Хаус»).



Комсомольский район



- ул. Механизаторов (от ул. Л. Чайкиной до Городской больницы № 4);

- ул. Гидротехническая (на пересечении с ул. Макарова, на всем протяжении);

- ул. Л. Чайкиной (при повороте с ул. Матросова, на ООТ «Парк», при повороте на ул. Механизаторов, и далее на всем протяжении);

- ул. Громовой (напротив «Фаэтона»);

- ул. Есенина (на всем протяжении);

- Майский проезд (на всем протяжении, поворот на ул. Высоковольтную);

- ул. Дорофеева (поворот на ул. Железнодорожную).



Ремонт картами, как и ямочный ремонт, является поддерживающим мероприятием по содержанию магистралей. Помимо этого в текущем году будут полностью отремонтированы семь участков дорог на сумму 694 млн рублей.